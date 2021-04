"Werden wieder aufstehen": BVB-Trainer Terzic blickt nach "Enttäuschung" gegen ManCity nach vorn

Borussia Dortmund hat den vierten Einzug in das Halbfinale der europäischen Eliteklasse nach großem Kampf verpasst. Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City verlor das Team von Trainer Edin Terzic erneut 1:2 (0:1). Wie schon im knappen Hinspiel (1:2) vor gut einer Woche gelang es dem BVB auch diesmal, den Titel-Mitfavoriten aus England ins Wanken zu bringen. "In beiden Spielen hat man gesehen, dass wir vom Anfang bis zum Ende alles reingeworfen haben", bescheinigte Terzic seinen Schützlingen im Interview bei Sky eine achtbare kämpferische Vorstellung. Aus seiner Enttäuschung über das Ausscheiden machte der 38-Jährige dennoch keinen Hehl. Anzeige

"Wir hatten einen großen Traum vor dem Spiel, der ist vorbei", sagte Terzic und fügte hinzu: "Nach drei von vier Halbzeiten waren wir eine Runde weiter. Dementsprechend ist die Enttäuschung groß." Das von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mit einer "Weltsensation" gleichgesetzte Weiterkommen lag tatsächlich lange Zeit in Reichweite. "Wir können stolz auf uns sein. Wir haben gegen vielleicht die beste Mannschaft der Welt gespielt. Wir haben gesehen, dass wir in der Lage sind, mitzuhalten. Da können wir vieles mitnehmen", erklärte Nationalspieler Emre Can, der an einer der spielentscheidenden Szenen direkt beteiligt war.

Denn letztlich brachte die Dortmunder eine strittige Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande auf die Verliererstraße, nachdem sich Can den Ball per Kopf selbst an den ausgestreckten Arm bugsierte. City glich vom Punkt aus, Dortmund verlor schließlich noch das komplette Spiel. Trainer Terzic haderte mit der umstrittenen Entscheidung des Referees: "Für mich ist es sehr ärgerlich und kein strafbares Handspiel." Nichtsdestotrotz attestierte der BVB-Coach den Citizens einen verdienten Erfolg. Die Art und Weise des Zustandekommens ärgerte zwar, müsse man am Ende aber akzeptieren.