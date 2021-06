Aufsteiger Dynamo Dresden erhält Zweitliga-Lizenz ohne Auflagen

Dresden. Drittliga-Meister Dynamo Dresden hat von der Deutschen Fußball Liga (DFL) den positiven Lizenzbescheid für die kommende Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga erhalten. Das teilten die Sachsen am Donnerstag mit. "Ganz besonders freue ich mich auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Dynamo, die in einer extrem schwierigen Zeit die Voraussetzungen für diese Lizenzerteilung geschafft haben. Denn das Dynamo Dresden die Lizenz für die 2. Bundesliga auch in diesem Jahr ohne Auflagen erhält, ist alles andere als selbstverständlich", erklärte der kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Wehlend in einer Vereinsmitteilung.

Anzeige