Aufsteiger Stelingen fährt selbstbewusst nach Heeßel: "Werden uns mit Sicherheit nicht verstecken"

Trainer Martin Mohs und sein Team vom Heeßeler SV möchten am Sonntag unbedingt ihr Punktekonto aufbessern. Gegner auf dem heimischen Sportplatz an der Dorfstraße in Heeßel ist der TSV Stelingen. Angepfiffen wird die Partie der Landesliga Nord um 15 Uhr.

Einen Zähler haben die Heeßeler aus den bisherigen zwei Saisonspielen geholt, zuletzt gab es beim STK Eilvese eine 1:3-Niederlage. „Die Stimmung in der Mannschaft ist nach wie vor bestens“, sagt Mohs. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, die wir bislang gezeigt haben. Allein der Ertrag stimmt noch nicht. Wichtig wird sein, dass wir wieder unsere Leidenschaft auf den Platz bringen und diesen Eifer und unser Können in Punkte ummünzen.“