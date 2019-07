Aufstellungen fix: So spielen der VfB Stuttgart und Hannover 96 zum Zweitliga-Start

Hier die Aufstellung des VfB Stuttgart gegen Hannover 96 im Überblick!

Gomez sei einfach ein „sehr, sehr guter Mensch“, schwärmte der Stuttgart-Trainer Tim Walter bereits vor der Partie. „Wir wissen trotzdem, dass Mario 34 ist und dass er in manchen Dingen sicher nicht mehr so ist wie der 20-jährige Mario“, sagte er. „Aber er hat immer noch einen hohen Stellenwert für uns.“ Das zeigt Walter nun mit der Start-Aufstellung, die von Kapitän Marc-Oliver Kempf angeführt wird. Auf der Torhüter-Position hat sich Neuzugang Gregor Kobel vor Fabian Bredlow, ebenfalls Sommer-Transfer durchgesetzt.

Hannover 96 erklärt VfB Stuttgart zum Favoriten in der 2. Liga

Die direkte Rückkehr in die Bundesliga ist das klare Ziel der Schwaben, Hannover gab sich diesbezüglich etwas zurückhaltender , dennoch sei "die Vorfreude riesengroß“, sagte Hannovers Trainer Slomka. Diese Partie besitze „Bundesliga-Feeling“. Dass beide Teams dennoch eine Etage tiefer in die neue Spielzeit starten, hat mit ihrer desolaten Vorsaison zu tun. Wie schon 2016 stürzten 96 und der VfB gemeinsam in die 2. Bundesliga ab. Nun beginnen sie unter komplett unterschiedlichen Voraussetzungen.

Der VfB sei „der absolute Favorit auf den Aufstieg“, betonte nicht nur 96-Torwart Zieler, der vergangene Saison noch für die Schwaben gespielt hatte. Die Stuttgarter nehmen diese Rolle an. „Wir sind gern Favorit“, sagte Trainer Tim Walter. Doch kann Hannover 96 die Gastgeber mit dieser Aufstellung schocken? Walace und Jonathas hatten es gar nicht erst in den Kader geschafft. Überraschend von Beginn an in der Hannover-Aufstellung dabei ist dagegen Genki Haraguchi