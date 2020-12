Die Aufstellung zum Berlin-Derby: Hertha BSC mit zwei Änderungen, Union mit einer 

Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin gehen mit einer ausgeglichenen Bilanz in ihr siebtes Derby in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Vor der Partie am Freitag im Olympiastadion (20.30 Uhr/DAZN) stehen jeweils zwei Siege, Niederlagen und Unentschieden zu Buche. Dabei steht es zwischen den Charlottenburgern und Köpenickern nach zwei Spielen in der höchsten Klasse ebenso remis wie auch in den vier Begegnungen der zweiten Liga.

Anzeige