BVB-Aufstellung gegen Mainz 05 fix: Terzic nimmt vier Änderungen vor – Can für verletzten Witsel

Richtungsweiser für Borussia Dortmund: Mit einem Sieg am Samstagnachmittag im Spiel gegen Mainz 05 (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) kann der BVB am Samstag wieder direkten Anschluss an die Bundesliga-Tabellenspitze herstellen. Die starke Leistung des Teams von Trainer Edin Terzic in der zweiten Halbzeit gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende hält im Vereinsumfeld die Hoffnung hoch, dass der BVB im Titelkampf weiter eine Rolle spielt w kann. Terzic setzt dafür auf die Erfolgself aus dem zurückliegenden Spitzenspiel.

Verzichten muss der BVB auf Mittelfeld-Abräumer Axel Witsel. Der Belgier wird vermutlich für den Rest der Saison ausfallen, nachdem er sich am vergangenen Wochenende einen Achillessehnenriss zuzog. Für ihn rückt Nationalspieler Emre Can in die Startelf. Schon in Leipzig hatte der 27-Jährige für Belebung gesorgt und großen Anteil am Sieg des BVB. Neben Can beginnt statt Thomas Delaney Youngster Jude Bellingham.

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen Mainz 05

Terzic schont Akanji und Reyna

Eine weitere Änderung nimmt Terzic in der Innenverteidigung vor: Manuel Akanji wird geschont, nimmt zunächst auf der Bank Platz. Für ihn beginnt Dan-Axel Zagadou. In der Offensive bietet Terzic indes die volle Kapelle auf: Erling Haaland, der in Leipzig erstmals wieder von Beginn an auflief und prompt zwei Treffer beisteuerte, soll auch an diesem Samstag wieder für Furore sorgen. Hinter ihm starten Kapitän Marco Reus, Jadon Sancho und Julian Brandt, der für Giovanni Reyna in die Anfangsformation rückt. Der junge US-Amerikaner hatte in den vergangenen sechs Partien über die volle Distanz gespielt und wird gegen Mainz geschont.

