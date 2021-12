BVB-Aufstellung gegen Hertha BSC fix: Dahoud zurück in der Startelf - Malen beginnt neben Haaland

Gegen die Hertha fehlt Trainer Rose vor allem ein Schlüsselspieler: Jude Bellingham. Der junge Engländer holte sich gegen Greuther Fürth (3:0) die fünfte Gelbe Karte ab. Zudem stehen dem Revierklub in der Hauptstadt die angeschlagen Mats Hummels und Gregor Kobel nicht zur Verfügung. Für Stürmer Thorgan Hazard hat der Krampf aus der Fürth-Partie keine Nachwirkungen. Er sitzt genauso auf der Bank, wie Marius Wolf, der nach überwundener Oberschenkelverletzung wieder im Kader steht. Im Tor setzt Rose auf Marwin Hitz, in der Abwehr kommt Axel Witsel neben Marin Pongracic zum Einsatz. In der Offensive erhält Donyell Malen gemeinsam mit Erling Haaland eine Chance von Beginn an, auch Mahmoud Dahoud ist zurück in der Anfangsformation.