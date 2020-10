Bundesliga im Liveticker: Der FC Bayern München empfängt Hertha BSC

Hertha BSC steht zum Abschluss des dritten Spieltages in der Fußball-Bundesliga vor einer besonders schweren Aufgabe. Bei Rekordmeister FC Bayern München wollen die Berliner am Sonntag (18 Uhr) dennoch für eine Überraschung sorgen. Als der bislang letzte Sieg in München gelang, war noch kein aktueller Hertha-Spieler geboren.

Die überraschende Bayern-Niederlage bei Hoffenheim macht es für die Hertha noch komplizierter. Zwei Spiele nacheinander wird der Rekordchampion in der Bundesliga ganz sicher nicht verlieren wollen. Trainer Labbadia rechnet daher mit einem hochmotivierten und in Bestbesetzung agierenden Kontrahenten. Bei der Hertha ist die Stimmungslage kompliziert. Dem Hochgefühl nach dem 4:1 in Bremen folgte der Tiefschlag mit dem 1:3 gegen Frankfurt. „Wir wissen, was uns erwartet. Aber wir haben einen klaren Plan“, sagte Labbadia. Verfolgt das Spiel hier im Liveticker!