Aufstellungen fix: So starten RB Leipzig und Borussia Dortmund ins Bundesliga-Topspiel

"Verlieren verboten" lautet das Motto für Borussia Dortmund, wenn der Abstand zur Tabellenspitze nicht noch weiter wachsen soll. Keine leichte Aufgabe gegen RB Leipzig, die mit einem Sieg gegen den BVB sogar am FC Bayern vorbeiziehen können. Der Rekordmeister patzte am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach (2:3) und brachte somit die Mitbewerber um die deutsche Meisterschaft wieder ins Rennen.

Auch der BVB könnte profitieren und mit einem Auswärtserfolg in Leipzig auf fünf Zähler an den FCB heranrücken. "Der ganze Januar ist für uns richtungsweisend für die restliche Bundesliga-Saison", sagte Dortmund-Trainer Edin Terzic im Vorfeld der Partie gegen RB Leipzig am Samstagabend (18:30/Sky). "Gegen direkte Konkurrenten kann man die Tabellensituation natürlich schnell beeinflussen", deswegen sei gerade das Spiel gegen die Sachsen sehr wichtig. Im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg ändert Terzic in seiner Startelf nichts. Der Nachfolger von Lucien Favre setzt auf Konstanz. So sitzen Emre Can und Julian Brandt wieder auf der Bank. Youssoufa Moukoko ist wieder fit und ist ebenfalls vorerst Reserve, und Für welche Startelf sich der BVB-Coach entschieden hat, seht ihr in der Galerie!

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen RB Leipzig Roman Bürki ©

BVB-Sportdirektor Michael Zorc flüchtete sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in die Rolle des Außenseiters. "Wir haben schon mehrfach die Klingen gekreuzt. Ich sehe uns aktuell natürlich in der Rolle des Jägers." Dennoch wolle man Leipzig schlagen und somit "den Abstand zur Tabellenspitze verringen." Deswegen sei das Spiel am Samstag sehr willkommen, so Zorc.

Auf der gegnerischen Seite präsentiert sich der 2009 gegründete Klub aus Leipzig mit breiter Brust. RB-Trainer Julian Nagelsmann formulierte vor dem Topspiel mit Borussia Dortmund eine klare Kampfansage. "Den Sieg plane ich schon ein", so der 33-Jährige. Respektlos meint Nagelsmann seine Worte allerdings keinesfalls. "Sie sind nach wie vor eine unglaublich talentierte Mannschaft, haben den höchsten Ballbesitzwert der Liga, erzielen extrem viele Tore aus dem Sechzehner, haben gefährliche Abwehrspieler bei Standards und Erling Haaland zurück im Team“, zählt der 33-Jährige auf. Dennoch: "Wenn der BVB gewinnt, liegen sie nur noch drei Punkte hinter uns. Trotzdem spielen sie gefühlt eine viel, viel schlechtere Saison als wir." In seiner Aufstellung muss RB verletzungsbedingt auf Kevin Kampl verzichten. Hier die Aufstellung im Überblick.

DURCHKLICKEN: Das ist die RB-Startelf Peter Gulacsi ©