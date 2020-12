Aufstellung gegen Frankfurt fix: So ersetzt der BVB Haaland – Brandt vorne, Moukoko auf der Bank

BVB-Trainer Lucien Favre setzt im Angriff als Haaland-Ersatz auf Nationalspieler Julian Brandt. Der Offensiv-Allrounder hat schon in der Vergangenheit immer wieder als Stürmer-Ersatz hergehalten, tritt in dieser Rolle aber eher als "Falsche Neun" auf, denn als klassischer Stoßstürmer. Favre entschied sich damit auch dagegen, Youngster Youssoufa Moukoko zu seinem Startelf-Debüt zu verhelfen. Der 16-Jährige sitzt allerdings wie zuletzt immer auf der Bank. Bemerkenswert auch: Kapitän Marco Reus sitzt zunächst nur auf der Bank.

Aufstellung fix: So spielt der BVB in Frankfurt

Neben Haaland und dem defensiven Duo fehlt auch Rechtsverteidiger Thomas Meunier länger mit einem Muskelfaserriss, weshalb Favre wie schon beim 1:1 gegen Lazio Rom auf Youngster Mateu Morey setzt. Auch Dan-Axel Zagadou darf wieder von Beginn an ran. Außerdem kehrt Emre Can nach einer Knöchelblessur in die Startelf zurück. Thomas Delaney wird von Rückenproblemen geplagt, Real-Leihgabe Reinier fehlt nach einer Covid-19-Erkrankung und Marcel Schmelzer befindet sich nach einer Knie-OP noch in der Reha. So bildet sich Favres Aufstellung in Teilen von allein.