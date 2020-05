Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen den VfL Wolfsburg - Favre verzichtet wieder auf Sancho

Mit einem 4:0 im historischen Derby gegen den FC Schalke 04 ist Borussia Dortmund ideal in die Schlussphase der Saison nach der Corona-Zwangspause gestartet. In Wolfsburg will der BVB (hier im Liveticker) nun einmal mehr den FC Bayern unter Druck setzen, der erst am Abend gegen Eintracht Frankfurt im Einsatz ist.