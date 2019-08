BVB gegen FC Bayern: Aufstellungen fix - So ersetzt Dortmund Hummels, Müller statt Gnabry

Die Supercup-Aufstellungen sind fix: So starten Borussia Dortmund und der FC Bayern München in das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Der BVB muss in seiner Start-Aufstellung auf den verletzten Mats Hummels verzichten. Beim FC Bayern hat es Nationalspieler Serge Gnabry nicht in die Startelf geschafft.