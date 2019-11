BVB-Aufstellung gegen Inter Mailand fix: Mario Götze nach Reus-Ausfall in der Startelf

Der BVB steht unter Zugzwang und will in der Champions League einen Sieg gegen Inter Mailand einfahren. Doch für das Rückspiel gegen die Italiener fällt Kapitän Marco Reus aus. Trainer Lucien Favre muss daher sein Team umstellen und setzt stattdessen auf Mario Götze in der Startelf. Die Aufstellung fällt offensiv aus.