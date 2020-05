Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen Schalke 04 - Reus fehlt weiter, Sancho nicht in der Startelf

Nach gut zwei Monaten Pause nimmt die Bundesliga am Samstag wieder den Spielbetrieb auf und eröffnet prompt mit einem echten Kracher: Im Revierderby empfängt Borussia Dortmund den FC Schalke 04 . Die Schwarz-Gelben hoffen auf einen guten Auftakt zum Bundesliga-Neustart, um im Titelrennen zu bleiben , Schalke kämpft um einen Platz in der Europa League.

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen Schalke 04

Trotz der langen Pause kommt die Rückkehr der Bundesliga für eine Reihe von BVB-Stars zu früh. Marco Reus ist nach einer langwierigen Muskelverletzung noch im Aufbautraining, Emre Can (Faserriss), Axel Witsel (Faserriss) und Dan-Axel Zagadou (Außenbandriss) müssen noch länger aussetzen. Zudem fehlt Nico Schulz wegen muskulärer Probleme. Kurzfristig muss Coach Lucien Favre vorerst auch auf Jadon Sancho verzichten, der nur auf der Bank sitzt.

Torjäger Erling Haaland steht deshalb umso mehr im Fokus. Der Norweger war mit zwölf Treffern in elf Pflichtspielen für die Borussia phänomenal eingeschlagen. Nun bleibt abzuwarten, ob der 19-Jährige an diese Bilanz anschließen kann oder in der Corona-Zwangspause seinen Rhythmus verloren hat.