Fix: Mit dieser Startelf empfängt der BVB Freiburg – Bürki und Sancho fehlen erneut, Reus startet

Borussia Dortmunds Trainer Lucien hat die knappe Niederlage im Supercup beim FC Bayern (2:3) als Mutmacher für das Bundesliga-Duell gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) gewertet. "Wir haben in München gut gespielt und nehmen viele positiven Sachen mit", sagte der Schweizer am Tag vor der Partie in Dortmund. Nach dem unerwarteten Rückschlag am vergangenen Spieltag beim 0:2 in Augsburg steht der Titelaspirant unter Zugzwang.