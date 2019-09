Deutschland-Aufstellung gegen Holland fix: Löw bringt Werner als Sané-Ersatz

Auf diesen Länderspiel-Klassiker freuen sich alle Fußball-Fans: Deutschland gegen Holland . Die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Joachim Löw will am Freitagabend (20.45 Uhr, hier live im SPORT BUZZER-Ticker verfolgen ) in Hamburg nach bislang drei Siegen in drei EM-Qualifikationsspielen den Aufwärtstrend auf dem Weg zur EM 2020 fortsetzen. Löw sorgt mit der deutschen Start-Aufstellung gegen Holland gleich für ein Ausrufezeichen. Die DFB-Startelf mit Marco Reus als Spitze verspricht geballte Offensiv-Power.

EM-Qualifikation Deutschland muss am Montag gegen Nordirland wieder ran

Nach dem Holland-Gipfel geht es für die DFB-Elf am Sonntag nach Belfast. Einen Tag später steht das Duell mit den robusten Nordiren an. Im besten Fall kann dann schon das EM-Ticket gelöst werden. Die restlichen drei Quali-Spiele finden am 13. Oktober in Estland, am 16. Oktober in Mönchengladbach gegen Weißrussland und am 19. November in Frankfurt erneut gegen Nordirland statt. Die EM-Gruppen werden am 30. November in Bukarest ausgelost. Deutschland kann nur als Gruppensieger im besten Lostopf landen. Beim Turnier 2020 finden zwei oder drei Vorrundenpartien in München statt.