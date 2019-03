DFB-Aufstellung: So spielt Deutschland gegen Serbien - Löw bringt Havertz und Klostermann

Die deutsche Nationalmannschaft will verlorenes Vertrauen wiedergewinnen - beginnend mit dem ersten Länderspiel des Jahres 2019 in Wolfsburg gegen Serbien. Das Testspiel (20.45 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker) ist eine wichtige Generalprobe für die erste Partie der EM-Qualifikation am Sonntag gegen Holland. Nach der umstrittenen Ausmusterung der Weltmeister Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels will Bundestrainer Joachim Löw eine stark verjüngte Mannschaft zur EM 2020 führen.