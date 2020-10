Aufstellung gegen die Schweiz fix: DFB-Team mit Werner und Gosens – Kroos feiert Jubiläum

Joachim Löw will Fortschritte sehen - seine Spieler gehen am Dienstag gegen die Schweiz (20.45 Uhr/hier im Liveticker verfolgen) mit Ehrgeiz und Stolz an die nächste Aufgabe in der Nations League. "Wenn ich das Trikot der deutschen Nationalmannschaft anziehe, dann fühlt sich das für mich immer noch brutal gut an. Ich habe das Gefühl, dass ich für 80 Millionen Menschen in Deutschland spiele", sagte Bayern-Profi Leon Goretzka mit Blick auf die Diskussionen um die Bedeutung der DFB-Elf für die Fans. Das Löw-Team liegt nach drei Spielen mit fünf Punkten hinter Spanien (7) und vor der Ukraine (3) sowie der Schweiz (1) auf Rang zwei. Beim 1:1 im Hinspiel in Basel traf der diesmal nach einer Corona-Infektion fehlende Ilkay Gündogan für Deutschland.