Von Aufstellung bis Ergebnis: Das sagt Matthäus zum EM-Kracher Deutschland gegen Frankreich

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus traut der deutschen Nationalmannschaft im ersten EM-Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich zumindest einen Teilerfolg zu. "Der Titel geht nur über Frankreich, alles andere wäre eine Überraschung. Allein Kanté und Mbappé sind Spieler der Extraklasse und der Rest ist auch spitze. Und trotzdem tippe ich auf ein 1:1", schrieb der 60-Jährige in seiner EM-Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky.

Anzeige

Im Duell mit der Équipe Tricolore, an der das Team von Bundestrainer Joachim Löw bei der EM 2016 im Halbfinale gescheitert war, an diesem Dienstag (21.00 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in München spreche trotz der Klasse des Gegners auch einiges für die DFB-Auswahl. "Wir haben den besten Torwart der Welt, eine gute Defensive und im Vorwärtsgang großartige Qualität", befand Matthäus.