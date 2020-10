Aufstellung des FC Bayern gegen Atlético Madrid fix: So reagiert Flick auf den Gnabry-Ausfall

Trotz des Corona-Fall Serge Gnabry beim FC Bayern hat die UEFA am Mittwoch grünes Licht für den Champions-League -Auftakt der Münchner gegeben. "Das Spiel läuft wie geplant ab", teilte ein Sprecher des europäischen Fußballverbands wenige Stunden vor dem Anstoß am Mittwoch ( hier live im SPORT BUZZER-Ticker verfolgen ) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

So weit, so gut: Knapp zwei Monate nach dem Königsklassen-Triumph der Münchner muss Trainer Hansi Flick aber nicht nur den deutschen Nationalspieler Gnabry ersetzen, sondern auch dessen Pendant auf dem anderen Flügel. Neuzugang Leroy Sané fehlt dem Rekordmeister noch wegen einer Knieverletzung. Flick setzt zum Königsklassen-Auftakt gegen Atlético daher auf Kingsley Coman und Thomas Müller auf den Außenbahnen. Außerdem startet Lucas Hernández gegen seinen Ex-Klub in der linken Verteidigung. Der SPORTBUZZER zeigt die Bayern-Aufstellung in der Galerie!