BVB und FC Bayern: Das sind die Aufstellungen der Titel-Kandidaten

Das Beste kommt zum Schluss. Der packendste Bundesliga-Schlussakt seit Jahren - den der SPORT BUZZER hier in einem ausführlichen Liveblog begleitet - kann zu einem echten Herzschlagfinale werden. Nach sechs Jahren Dominanz des FC Bayern mit jeweils zweistelligem Punktevorsprung beim Meisterschaftsgewinn können die Münchner am letzten Spieltag noch alles verlieren.

Bei den Bayern werden die beiden Klub-Ikonen Franck Ribéry und Arjen Robben im Spiel gegen Eintracht Frankfurt ( ab 15.30 Uhr im SPORT BUZZER-Liveticker ) zunächst auf der Bank sitzen. Titelkonkurrent Borussia Dortmund muss bei Borussia Mönchengladbach auflaufen. Beim BVB ist Jadon Sancho in der Aufstellung dabei. Der junge Engländer saß zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf zunächst auf der Bank und war angeschlagen. Auch Marco Reus ist nach seiner Roten Karte wieder im Kader.

Wie auch die Stars. "Wir müssen ab der ersten Minute unseren Fußball zeigen. Wenn wir unseren Rhythmus direkt hochhalten, offensiv spielen, versuchen, ein Tor zu erzielen und unsere Qualität auf den Platz bringen, werden wir gewinnen “, sagte Robert Lewandowski. Er will zudem seine vierte Torjägerkanone gewinnen. Der Pole führt mit vier Toren Vorsprung .

Ein Punkt reicht Tabellenführer FC Bayern wegen der um 17 Treffer besseren Tordifferenz gegenüber dem BVB, der in Mönchengladbach für seine Restchance siegen muss. Taktiert wird von den Münchnern nicht, ein Sieg wird angestrebt. "Wir können nicht kalkulieren", sagte Kovac und versprach Offensivfußball.

Letztmals wurde die Meisterschaft vor zehn Jahren am letzten Spieltag entschieden, als der VfL Wolfsburg feierte. Besondere Dramatik brachten Bayerns Triumphe im Jahr 2001 im Fernduell mit dem „Meister der Herzen“ FC Schalke 04 sowie ein Jahr zuvor das Fernduell mit Bayer Leverkusen mit sich.

Damals leisteten sich die Rheinländer einen Blackout in Unterhaching. Fünfmal wurde in der Bundesliga-Geschichte der Tabellenführer am letzten Spieltag noch abgefangen. Das wollen die Münchner unbedingt verhindern.