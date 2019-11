Aufstellung des FC Bayern gegen Piräus fix: Hansi Flick krempelt um - und lässt Coutinho draußen

Hansi Flick soll es richten: Der neue Interimstrainer des FC Bayern München startet mit dem Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus am Mittwochabend (18.55 Uhr - hier im SPORTBUZZER-Ticker) seine Tätigkeit als Nachfolger des entlassenen Bayern-Trainers Niko Kovac. Mindestens zwei Partien (gegen Piräus und am Samstag gegen Borussia Dortmund) bekommt der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw Zeit für seinen Auftrag: Das FCB-Team soll wieder in die Spur gebracht werden. Mit seiner Start-Aufstellung gegen die Griechen setzt Flick ein Zeichen: Die von Kovac in dieser Saison bisher wenig beachteten Javi Martinez und Thomas Müller spielen von Beginn an - Thiago und Superstar Philippe Coutinho müssen auf die Bank!

Hier die Aufstellung des FC Bayern München im Überblick!

Fix: Das ist die erste Aufstellung von Hansi Flick als Bayern-Trainer Manuel Neuer

Neuer Bayern-Trainer Hansi Flick: Umstellungen in der Aufstellung gegen Piräus

Überraschend kommt der Flick-Verzicht auf FC-Barcelona-Leihgabe Coutinho und Mittelfeld-Regisseur Thiago daher. Besonders Coutinho zählte unter Kovac seit Wochen (mit Ausnahme des Pokal-Spiels in Bochum) zum Startelf-Kern des Rekordmeisters - trotz von zahlreichen Experten stark kritisierter Leistungen. Auch Thiago zeigte sich zuletzt trotz regelmäßiger Spielzeit in schwacher Form. Die Bank-Plätze für die beiden Bayern-Stars sind ein klares Statement des neuen Bayern-Trainers.

Dass Interimscoach Flick Umstellungen vornehmen wird - taktisch und auch personell - war schon seit der Pressekonferenz am Dienstag klar. Dabei hat der ehemalige Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft gegen Piräus den Liga-Kracher gegen Dortmund bereits mit im Blick. "Ich will eine Mannschaft haben, die für das Spiel am Samstag schon eingespielt ist", sagte er. Martínez wird deswegen gegen Olympiakos in der Innenverteidigung auflaufen. Schließlich wird neben den langfristig verletzten Niklas Süle und Lucas Hernandez gegen den BVB auch Jerome Boateng (gegen Olympiakos nur auf der Bank) gesperrt fehlen. Flick setzt zudem auf die Identifikationsfigur Müller. Der 30-Jährige sei "einer, der eine Mannschaft mitreißen und führen kann“, so der 54-Jährige.

Olympiakos Piräus: Neuer Bayern-Trainer Hansi Flick bereitet keine Sorgen

Nach dem 3:2 vor zwei Wochen in Piräus können die Bayern als Tabellenführer mit einem Heimsieg gegen die Griechen vorzeitig das Achtelfinal-Ticket lösen. "Wir müssen zusehen, dass wir das Spiel gewinnen", erklärte Joshua Kimmich. Der Nationalspieler sieht seine Kollegen und sich nach dem Trainerwechsel in der Pflicht. "Die Hauptverantwortung tragen jetzt wir Spieler. Die Ausrede Trainer, falls sie jemand hatte, gibt es nicht mehr", sagte der 24-Jährige.

Piräus, der richtige Gegner zur richtigen Zeit? Nur einen Punkt holte der 44-malige griechische Meister in den ersten drei Gruppenspielen. Trotzdem liegt Olympiakos als Tabellenletzter der Gruppe B nur drei Zähler hinter dem Zweiten Tottenham Hotspur. In der Allianz Arena will Trainer Pedro Martins "Geschichte schreiben". Bislang gab es für Olympiakos im Europapokal ausnahmslos Niederlagen gegen die Bayern. Der Trainerwechsel von Kovac zu Flick beunruhigt Martins nicht. "Wir erwarten keine größeren Unterschiede im Vergleich zum Hinspiel. Der neue Trainer hatte keine Zeit, um große Veränderungen vorzunehmen. Wir sind sicher, dass Bayern mit derselben Philosophie spielen wird", sagte der Portugiese.

