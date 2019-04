Die Aufstellung des FC Bayern gegen Nürnberg: Goretzka in der Startelf, Robben kehrt zurück

Im bayerisch-fränkischen Derby gegen den 1. FC Nürnberg will der FC Bayern München den nächsten Schritt zur siebten Meisterschaft in Serie machen. Der deutsche Rekordmeister tritt am Sonntag (18 Uhr/ hier im Liveticker ) beim abstiegsgefährdeten Traditionsverein an. „Wir müssen und wollen das Spiel gewinnen“, sagte Bayern-Trainer Niko Kovac vor dem viertletzten Bundesliga-Spieltag.

Hier durchklicken! Die Aufstellung des FC Bayern gegen den 1. FC Nürnberg

Mittelfeldakteur Leon Goretzka rückte am Sonntag für den Nationalelf-Kollegen Serge Gnabry in das Team des Tabellenführers. Gnabry, der nach dem Halbfinal-Erfolg der Münchner im DFB-Pokal in Bremen nicht das komplette Mannschaftstraining absolvieren konnte, nahm am Sonntagabend zunächst auf der Bank Platz. Goretzka spielt im Max-Morlock-Stadion zentral im Mittelfeld, Kapitän Thomas Müller soll auf den rechten Flügel ausweichen. Nach seiner Rotsperre im DFB-Pokal rückt Niklas Süle wieder in die Startelf.