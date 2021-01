Nach dem etwas holprigen 5:2 gegen Abstiegskandidat Mainz 05 will der FC Bayern München im zweiten Spiel des Jahres ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz senden - und die eigenen Defensivsorgen der vergangenen Wochen hinter sich lassen. Nach acht Rückständen in Folge ist das Ziel von Trainer Hansi Flick im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/DAZN) klar - drei Punkte, ja - aber auch endlich mal wieder ein Spiel ohne Gegentor. Dafür verzichtet der 55-Jährige in seiner Aufstellung gegen die Borussia weitgehend auf Experimente. Anzeige

Nur auf den Außenbahnen muss Flick umbauen - für Nationalspieler Serge Gnabry kommt ein Einsatz gegen die Gladbacher noch zu früh, nachdem er sich bei der Aufholjagd gegen die Mainzer leicht verletzt hatte. Auch der wiedergenesene Kingsley Coman sitzt zunächst auf der Bank. Dafür bekommt Leih-Profi Douglas Costa eine seltene Startelf-Chance. Der Brasilianer bildet mit Leroy Sané die Flügelzange, der nach einem guten Auftritt gegen Mainz weiter Argumente in eigener Sache sammeln kann. Joshua Kimmich bleibt wie von Flick angekündigt im zentralen defensiven Mittelfeld, hinten rechts läuft der zuletzt formschwache Benjamin Pavard auf.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Gladbach Manuel Neuer ©

Die Bayern könnten ihre Führung an der Tabellenspitze mit einem Sieg in Gladbach zumindest vorläufig auf fünf Punkte ausbauen, Verfolger RB Leipzig bekommt es am Samstagabend im zweiten Kracher des Spieltags mit Vizemeister Borussia Dortmund zu tun. Doch Vorsicht: Die Mönchengladbacher sind vor allem im Borussia Park eine Art Angstgegner der Bayern, konnten den Dauer-Meister in den vergangenen Jahren immer wieder ärgern. Flick lobte besonders Coach Marco Rose: "Marco macht mit seinem Trainerteam einen herausragenden Job", sagte Flick am Donnerstag. "Man kann nur unterstreichen, dass er die Mannschaft weitergebracht hat. In der Champions League war es schon beeindruckend, wie sie gegen Hochkaräter gespielt haben. Sie machen dem Gegner die Räume sehr eng."

Die Gladbacher wollen (und müssen) in der Liga den Anschluss an die internationalen Plätze halten, sind vor dem Spiel gegen die Münchner "nur" Siebter. "Wir sind mit dem siebten Platz alles andere als zufrieden", sagte Gladbach-Profi Denis Zakaria gegenüber Sport1 und betonte: "Wir haben uns für die Rückrunde etwas vorgenommen." Rose setzt in seiner Aufstellung auf Startelf-Rückkehrer Ramy Bensebaini, der in der Vorsaison beim 2:1-Sieg mit einem Doppelpack der Matchwinner war und so zum Bayern-Schreck wurde.