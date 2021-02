Aufstellung fix: FC Bayern gegen Köln mit Musiala und Choupo-Moting – Müller auf der Bank

Mit dem Schwung aus der Champions League will der FC Bayern München seine Ergebniskrise in der Bundesliga vergessen machen. Im Anschluss an das überzeugende 4:1 unter der Woche gegen Lazio Rom empfängt der Rekordmeister am Samstag den 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena. Nach den jüngsten Rückschlägen gegen Arminia Bielefeld (3:3) und Eintracht Frankfurt (1:2) ist die Mission der Mannschaft von Trainer Hansi Flick klar: Drei Punkte sollen her. Anzeige

Nach überstandener Coronavirus-Infektion kann Flick Weltmeister Thomas Müller im Kader zurück begrüßen. Der 31-Jährige war vor zwei Wochen vor dem Finale der Klub-WM (1:0 gegen Tigres) positiv getestet worden und musste sich seither individuell fit halten. Müller sitzt zunächst auf der Bank, eine weitere Startelf-Gelegenheit erhält an seiner Stelle Jamal Musiala, der am Freitag seinen 18. Geburtstag gefeiert hatte und sich zuvor für eine Karriere im DFB-Team entschieden hatte. Zurück im Aufgebot ist zudem Serge Gnabry. Der Nationalspieler laborierte zuletzt an einem Muskelfaserriss, bleibt wie Kingsley Coman aber ebenfalls vorerst draußen. Eric-Maxim Choupo-Moting beginnt ebenfalls in der Startformation.

Aufstellung fix: So spielt Bayern gegen Köln Manuel Neuer ©

Flick nahm sein Team vor der Partie gegen den Abstiegskandidaten demonstrativ in die Pflicht. "Die Mannschaft muss den absoluten Willen zeigen und an die Leistung von Rom anknüpfen", forderte er angesichts von nur noch zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig. Die Sachsen empfangen am Abend Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) und könnte mit einem Heimsieg im Falle eines Münchner Ausrutschers sogar die Tabellenführung erobern.