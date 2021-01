Pokal-Aufstellung fix: Lewandowski beim FC Bayern gegen Holstein Kiel nur auf der Bank

Im DFB-Pokal steht der FC Bayern München vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe. In der zweiten Runde trifft der Triple-Sieger am Mittwochabend auf Holstein Kiel (20.45 Uhr/ARD und Sky). Der Tabellendritte der 2. Bundesliga will für die Münchner zwar ein unangenehmer Gegner sein, sieht sich jedoch selbst als "Underdog". Zudem steht bei den Schleswig-Holsteinern die Liga im Fokus. Für Hansi Flick und seine FCB-Profis ist die Partie im hohen Norden dennoch ein ernstzunehmender Test: Wie reagiert das Team auf die 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Freitag? Und bleiben die zuletzt defensiv anfälligen Bayern mal wieder ohne Gegentor? Anzeige

Flick, der sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel über Gerüchte um Youngster Tiago Dantas echauffierte, muss im Holstein-Stadion auf einige wichtige Spieler verzichten. Die Stammkräfte Kingsley Coman (muskuläre Probleme) und Leon Goretzka (Schlag auf die Wade) fehlen in der Aufstellung der Münchner ebenso wie Sturm-Backup Eric-Maxim Choupo-Moting (Rückenverletzung) - und trotzdem gönnt sich der Bayern-Coach den Luxus, Weltfußballer Robert Lewandowski zunächst auf die Bank zu setzen. Die Startelf des FC Bayern im Überblick.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Holstein Kiel Manuel Neuer ©

Viel mehr ließ sich Flick am Dienstag nicht entlocken, auch die Torwart-Frage ließ er zunächst offen. Sommer-Zugang Alexander Nübel, war in der ersten Cup-Runde Mitte Oktober gegen den 1. FC Düren (3:0) zu einem seiner bisher erst zwei Einsätze für die Bayern gekommen. In Kiel spielt erneut Manuel Neuer. Die Bayern waren erst am Spieltag selbst nach Schleswig-Holstein geflogen, Flick legte seinen Kader erst kurz vor dem Spiel fest. Als Selbstläufer betrachtet der Coach das Spiel beim Zweitligisten keinesfalls. "Das ist eine Mannschaft, die sich gut verstärkt und eine klare Vorstellung vom Fußball hat. Sie haben sich zu Recht oben in der 2. Liga festgesetzt. Wir gehen die Aufgabe mit dem nötigen Respekt an", erklärte Flick.

Mit dieser Startelf tritt Holstein Kiel gegen Bayern an:

Aufstellung Holstein Kiel gegen Bayern München Die Aufstellung der KSV Holstein ©