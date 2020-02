Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern bei Mainz 05 - Flick ohne Änderungen, Odriozola und Gnabry nur auf der Bank

Bayern-Aufstellung: So starten die Münchener bei Mainz 05

Das 5:0 gegen den FC Schalke 04 vergangene Woche dürfte im Rennen um die Meisterschale durchaus als Ansage an Leipzig zu verstehen sein. Gegen die Schalker zeigten sich die Münchener in Bestform und unglaublich dominant. Und so sah Flick offenbar auch keinen Änderungsbedarf: In Mainz bietet der 54-Jährige die selbe Startelf wie in der Vorwoche auf. Weiter warten auf sein Debüt im Bayern-Dress muss daher auch Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola. Der Spanier, der bis Saisonende von Real Madrid ausgeliehen wurde, sitzt in Mainz erneut zunächst nur auf der Bank. Gegen Schalke hatte der 24-Jährige schon vergeblich auf seinen ersten Bayern-Einsatz gewartet.