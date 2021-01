Aufstellung fix: FC Bayern startet gegen Freiburg mit elf Triple-Siegern – Leroy Sané auf der Bank

Den Einbruch gilt es jetzt gegen zuletzt bemerkenswert konstante und spielfreudige Freiburger (fünf Siege in Serie) wieder auszubügeln. "Eine Spitzenmannschaft zeichnet aus, dass man, wenn es mal nicht so gut läuft, schnell wieder in die Spur kommt", sagte Flick vor dem Freiburg-Spiel. Dafür lässt Flick im Vergleich zum Pokal-Duell wieder seine geschonten Spitzenkräfte in die erste Elf rotieren. Die Aufstellung gegen den SC Freiburg gibt es in der Galerie.