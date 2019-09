Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen den SC Paderborn - Müller wieder auf der Bank

Der FC Bayern München will seine gute Form am Samstag (15.30 Uhr, verfolgt das Spiel im SPORTBUZZER-Liveticker) im Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn mit einem weiteren Sieg demonstrieren. "Wir werden mit Respekt nach Paderborn fahren und wollen das Spiel trotzdem gewinnen", sagte Trainer Niko Kovac. Der Kroate setzt in der Startelf wieder auf Neuzugang Philippe Coutinho. Publikumsliebling Thomas Müller muss hingegen wieder auf der Bank Platz nehmen. Der wiedergenese David Alaba steht zudem im Kader.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen den SC Paderborn Manuel Neuer ©

Bayern wollen Druck auf Tabellenführer Leipzig erhöhen

Zuletzt siegten die Münchner 3:0 in der Königsklasse gegen Belgrad und 4:0 gegen den 1. FC Köln in der Liga. Drei Tage nach dem Spiel in der -Bundesliga gegen den Aufsteiger steht die Champions-League-Partie bei Tottenham Hotspur an. Doch erstmal gelte es, die "Hürde" Paderborn zu nehmen, sagte Kovac. Zudem soll der Druck auf Tabellenführer RB Leipzig, der zuhause gegen den FC Schalke siegen will, erhöt werden.

Auf die im Sommer neu verpflichteten Ivan Perisic (grippaler Infekt) und Fiete Arp (Kahnbeinbruch am Handgelenk) muss Kovac gegen Paderbon verzichten. Trotzdem sind die Bayern mit ihren Sommertransfers glüklich. "Wir können mit dem Transfermarkt und den Neuzugängen sehr zufrieden sein", bilanzierte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

"Philippe Coutinho steht sicherlich an der Spitze, er hat Weltklasse-Format. Das ist immer deutlicher zu erkennen. Er macht den Unterschied und hat in Robert Lewandowski den perfekten Partner gefunden", sagte Rummenigge. "Von diesen beiden können wir uns für die Zukunft noch viel erhoffen. Aber auch Ivan Perisic hat die Erwartungen absolut erfüllt. Ebenso die beiden französischen Weltmeister, die wir geholt haben." Arp und Michaël Cuisance sind dagegen eher Investitionen in die Zukunft.

So spielt der SC Paderborn gegen den FC Bayern:

Paderborn will sich nicht klein machen

Paderborn hat auch nach dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz keine Angst vor dem deutschen Meister Bayern München. "Die Tabellensituation ist bekannt. Aber es geht darum, drei Punkte zu holen", sagte Trainer Steffen Baumgart. Die Paderborner sind auch nach fünf Spieltagen noch sieglos, geben sich aber unverändert kämpferisch.

