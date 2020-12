Aufstellungen fix: So starten der FC Bayern und RB Leipzig ins Bundesliga-Topspiel

Das Ziel ist klar. Der FC Bayern München will im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend seine Tabellenführung ausbauen. Auf den jetzigen zweiten und anstehenden Gegner RB Leipzig würde der Vorsprung bei einem Sieg bereits fünf Punkte betragen. "Champions sind immer da, wenn große Spiele vor der Brust stehen. Daher erwarte ich von meiner Mannschaft, dass sie zeigt, dass sie besser spielen kann als in den letzten Wochen. Unser Ziel ist es, die drei Punkte in München zu lassen. Das wären Big Points", stellte Trainer Hansi Flick am Freitag klar.

