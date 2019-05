Aufstellungen im DFB-Pokal-Finale fix: So spielen der FC Bayern und RB Leipzig

Der FC Bayern kann in seiner Aufstellung gegen RB Leipzig (ab 20 Uhr im SPORT BUZZER-Liveticker verfolgen ) auf die Dienste von Torhüter Manuel Neuer setzen, der nach seiner Verletzung an der Wade zurück ins Tor des Rekordmeisters kehrt . Diese Spieler sollen den Sieg gegen RB Leipzig schaffen - und den Pokal nach München holen.

So spielt der FC Bayern gegen RB Leipzig

Die Aufstellung: So spielt der FC Bayern im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig

Die Partie könnte ein Fußball-Höhepunkt werden, treffen vor mehr als 74 000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion doch die beiden besten deutschen Teams der vergangenen Monate aufeinander. Bayern-Trainer Niko Kovac will seine Position im Verein stärken .

Die Bayern müssen auf Mittelfeldspieler Leon Goretzka verzichten . Er hat es nach einer Zerrung nicht geschafft, fit zu werden. Anders Manuel Neuer: Der Nationaltorhüter wagt sechs Wochen nach seinem letzten Einsatz einen Kaltstart nach einem Faserriss in der Wade . „Ich habe die Woche komplett trainiert und fühle mich gut.“ Die Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry sitzen bei ihrem letzten Pflichtspiel für den deutschen Fußball-Rekordchampion im Berliner Olympiastadion zunächst auf der Ersatzbank. *Auf den offensiven Außenbahnen beginnen Kingsley Coman und Serge Gnabry. *

Mit dieser Aufstellung startet RB Leipzig:

Ralf Rangnick stehen in seinem letzten Spiel auf der Leipziger Trainerbank alle Profis zur Verfügung. Der 60-Jährige hofft, dass seine Spieler nicht zu viel Premierenfieber zeigen: „Wir wollen zeigen, dass wir auch in einem Finale in der Lage sind, ein Topspiel zu machen.“