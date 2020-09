Bayern-Aufstellung gegen Schalke fix: Sané gibt Debüt - Davies auf der Bank - Alaba fehlt

Seit 2013 dominiert der FC Bayern München die Bundesliga. Der Triple-Sieger plant, zum neunten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Dafür muss ein guter Auftakt her. Im Bundesliga-Eröffnungsspiel (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) trifft der FCB in der Allianz Arena auf den FC Schalke 04. Frei von personellen Problemen ist die Mannschaft von Trainer Hansi Flick allerdings nicht.

So fällt beim FC Bayern kurzfristig Abwehrspieler David Alaba aus. Der Österreicher, zuletzt wegen der Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung im Fokus, kann aufgrund von muskulären Problemen am Oberschenkel nicht gegen Schalke auflaufen. Zudem steht Flügelstürmer Kingsley Coman nicht zur Verfügung. Der Franzose befindet sich nach einem Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person aus seinem Umfeld noch in häuslicher Quarantäne. Sein Debüt gibt derweil der für knapp 50 Millionen Euro von Manchester City verpflichtete Neuzugang Leroy Sané - und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Schalke. Alphonso Davies sitzt nur auf der Bank. Hier die Aufstellung des FCB im Überblick!

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Schalke 04 Manuel Neuer ©