Aufstellung fix: FC Bayern startet mit Süle und Sané gegen Schalke - S04 ohne Kolasinac und Huntelaar

Der FC Bayern München will am Sonntag nachlegen von den Patzern der Konkurrenz profitieren. Nach zwei knappen Siegen streben die Münchner beim Tabellenletzten FC Schalke am Sonntag (15:30 Uhr, Sky) erneut einen Erfolg an. Gewinnen die Münchener, ziehen sie an der Tabellenspitze weiter davon. RB Leipzig wäre nach dem Patzer gegen Mainz (2:3) sieben Punkte zurück, Leverkusen und Wolfsburg schon zehn Zähler.

