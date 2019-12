Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Werder Bremen - Flick setzt auf Thiago und Coutinho

Die Rekord-Gruppenphase in der Champions League, die der FC Bayern am Mittwoch mit einem Sieg über die Tottenham Hotspur klar gemacht hat, kann nicht über die schwierige Situation des Rekordmeisters in der Bundesliga hinwegtäuschen. Rang sieben, 24 Punkte und sieben Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Mönchengladbach bedeuten großen Druck, der gegen Werder Bremen (15:30 Uhr - hier im SPORTBUZZER-Liveticker) auf dem Team lastet. Mit drei Siegen aus drei Spielen wollen die Bayern den Rückstand bis zur Winterpause verkürzen.

Die Aufstellung des FC Bayern im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen Manuel Neuer ©

Vier U23-Spieler im Bayern-Kader

Die Herbstmeisterschaft ist bei den Bayern allerdings schon kein Thema mehr. "Das ist jetzt nicht unbedingt das, was das Wichtigste ist", hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic zuletzt erklärt. "Unser Ziel bleibt natürlich die Meisterschaft." Gegen Bremen gibt es demnach eine Sieg-Pflicht für die Elf von Hansi Flick. Aufgrund von Verletzungen sitzen vier U23-Spieler der Bayern auf der Ersatzbank, ein weiterer steht in Person von Shootingstar Alphonso Davies in der Startelf. Thiago und Philippe Coutinho stehen erneut gemeinsam in der Startelf. Außerdem ist Nationalspieler Leon Goretzka von Beginn an dabei.

Im Vergleich zum Champions-League-Duell gegen die Tottenham Hotspur rücken David Alaba, Leon Goretzka und Robert Lewandowski für Javi Martinez, den verletzten Kingsley Coman und Ivan Perisic in die Startformation. Der junge Kanadier Alphonso Davies verteidigt wieder hinten links. Seit Wochen macht er auf der Position auf sich aufmerksam und überzeugt Fans, Experten, aber vor allem seinen Trainer. "Er ist mit seinem Speed eine Lebensversicherung für uns. Er hat viele Fortschritte gemacht", lobte Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Werder Bremen.

Das ist die Aufstellung von Werder Bremen

Der lange verletzte Offensivspieler Fin Bartels steht zum ersten Mal seit März diesen Jahres wieder im Aufgebot von Werder Bremen. Das haben die Bremer nach dem Abschlusstraining am Freitag bekanntgegeben. Der 32-Jährige kam in den vergangenen zwei Jahren nur zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Im Dezember 2017 hatte er einen Achillessehnenriss erlitten. Im Sommer diesen Jahres musste Bartels am Knie operiert werden.