BVB-Aufstellung gegen Gladbach im DFB-Pokal fix: Hummels und Reus fallen aus

Erst vor elf Tagen hatten sich Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga gegenüber gestanden - die Dortmunder feierten den knappen 1:0-Erfolg als Befreiungsschlag nach schwierigen Wochen mit vielen Unentschieden in der Liga. Nun kommt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals (20.45 Uhr - hier im SPORTBUZZER-Liveticker) zur Wiederauflage. BVB-Trainer Lucien Favre muss überraschend auf den erkrankten Abwehrchef Mats Hummels verzichten. Für ihn rückt der Franzose Dan-Axel Zagadou ins Team. Mario Götze muss nach seiner Hand-Verletzung auf der Bank Platz nehmen, dafür erhält der Däne Jacob Bruun Larsen eine Chance. Kapitän Marco Reus fehlt wegen muskulärer Probleme im Kader. Torjäger Paco Alcácer nimmt nach überstandener Achillessehnenreizung überraschend auf der Bank Platz.

BVB-Aufstellung gegen Gladbach: Alcácer überraschend auf der Bank

Ohne Alcácer in der Startelf müssen die Dortmunder damit erneut ohne echte Sturmspitze auskommen. Vieles spricht dafür, dass Bruun Larsen sich im Angriffszentrum versuchen soll und dahinter Jadon Sancho, Julian Brandt und Thorgan Hazard die offensive Dreierreihe im Mittelfeld bilden. Sollte es offensiv wie zuletzt hapern, hat Favre mit Alcácer eine schlagkräftige Option in der Hinterhand. Zagadou rückt für Hummels in die Abwehr und bildet mit Manuel Akanji die Innenverteidigung. Julian Weigl, der des Häufigeren im Abwehrzentrum ausgeholfen hat, rutscht neben Axel Witsel ins defensive Mittelfeld.

Mit dem Ausfall von Hummels setzt sich die Krankheitswelle im BVB-Kader fort. Im Bundesliga-Duell mit Gladbach war Mario Götze aus diesem Grund ausgefallen, Marco Reus spielte trotz eines grippalen Infektes und erzielte sogar das Siegtor zum 1:0. Und zuletzt im Derby bei Schalke 04 musste Torwart Roman Bürki krankheitsbedingt passen. Auch gegen Gladbach im Pokal fehlt der Keeper.

Lucien Favre beim BVB nicht mehr unumstritten

Für Lucien Favre wird es gegen seinen Ex-Verein - der heutige BVB-Coach trainierte Gladbach von 2011 bis 2015 und machte dabei aus einem Fast-Absteiger einen Champions-League-Teilnehmer - darauf ankommen, die zuletzt lahmende Offensive wieder auf Touren zu bekommen. Sowohl bei der 0:2-Pleite in der Champions League bei Inter Mailand als auch im torlosen Revierderby bei Schalke 04 blieb der BVB ohne eigenen Treffer.

Für beide Mannschaften steht in der Partie viel auf dem Spiel. Bei den Schwarz-Gelben, die in dieser Spielzeit ein Wörtchen im Kampf um den Deutschen Meistertitel mitreden wollen, ist Trainer Favre - zumindest bei den Fans und im Umfeld - nach einem bislang eher mäßigen Saisonverlauf nicht unumstritten. Zwischenzeitlich gab es sogar Gerüchte um ein mögliches Interesse am portugiesischen Star-Coach José Mourinho, ehe Sportdirektor Michael Zorc dementierte. Ein Ausscheiden in der zweiten Pokal-Runde könnte den Druck auf Favre und die BVB-Bosse weiter verstärken.

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl: DFB-Pokal ist der kürzeste Weg zu einem Titel

Auf Seiten der Gladbacher hat Sportdirektor Max Eberl im SPORTBUZZER-Interview dagegen die Bedeutung des DFB-Pokals, weil es der kürzeste Weg zu einem Titel sei. Der Ex-Profi glaubt daran, dass die Dortmunder für sein Team in einem Spiel zu bezwingen sind - ähnlich wie den FC Bayern München. Zumal die Borussia vom Niederrhein in der Bundesliga einen starken Start hingelegt hat, nach neun Spieltagen unter dem neuen Trainer Marco Rose mit einem Vorsprung auf die Bayern die Tabelle anführt.

Bei den Gladbachern kann Trainer Marco Rose nicht seine beste Elf aufbieten. Mehrere potenzielle Stammkräfte sind verletzt, darunter Breel Embolo (Muskelfaserriss), Tony Jantschke (Zerrung), Raffael, Fabian Johnson (beide Adduktorenverletzung) oder Torjäger Alassane Pléa (Muskelverletzung im Oberschenkel). Der frühere BVB-Akteur Matthias Ginter (Schulterluxation mit Kapselbandverletzung) befindet sich nach überstandener Verletzung wieder fit.

Mit dieser Aufstellung spielt Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal bei Borussia Dortmund:

