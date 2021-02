Aufstellung fix: BVB gegen Bielefeld mit Dahoud und Hitz – Brandt auf der Bank, Delaney fehlt

Die vergangene Woche war eine gute Woche für Borussia Dortmund. Nach dem 3:2-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla folgte das lockere 4:0 im Revierderby beim FC Schalke. Der BVB im Aufwind - und er muss nachlegen, wenn er sich auch in der kommenden Saison für die Königsklasse qualifizieren will. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt der Klub Arminia Bielefeld, das auf dem Relegationsplatz steht. Anzeige

Für das Heimspiel gegen die Arminia hat sich die personelle Lage beim BVB etwas entspannt. Erstmals seit Wochen haben Thorgan Hazard, Dan-Axel Zagadou, Roman Bürki und Lukasz Piszczek nach ihren Verletzungen wieder voll mit der Mannschaft trainiert, was Coach Edin Terzic auch in den kommenden Wochen wieder mehr Möglichkeiten verschafft. Sie alle nehmen zunächst auf der Bank Platz - was auch bedeutet, dass Marwin Hitz weiter an Stelle von Bürki im Tor des BVB steht. Ebenfalls in der Startelf: Mo Dahoud. Der Däne Thomas Delaney steht wegen Fieber nicht im Kader, Julian Brandt sitzt auf der Bank.

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen Bielefeld Marwin Hitz ©

Auch wenn mit Bielefeld ein Abstiegskandidat zu Gast kommt, warnt Terzic vor der Arminia. "Die Bielefelder spielen sehr mutigen Fußball. Wir müssen von der ersten Sekunde an hellwach sein", sagte der Dortmund-Trainer. BVB-Sportdirektor Michael Zorc lobte Arminia-Coach Uwe Neuhaus, der in den Jahren 1998 bis 2004 Co-Trainer beim BVB war: "Uwe hat einen riesen Job gemacht und Bielefeld in die Bundesliga geführt. Er ist charakterlich ein einwandfreier Typ. Das reicht aber nicht aus, dass wir uns zurücknehmen und Präsente verteilen", sagte Zorc.