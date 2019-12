Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach - Hansi Flick bringt Thiago

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten empfängt Borussia Mönchengladbach den FC Bayern auf Augenhöhe zum Bundesliga-Klassiker. Im Spitzenspiel am Samstag ( 15.30 Uhr, Sky ) steht vor allem der Rekordmeister aus München unter Druck. Sollte der Tabellenvierte verlieren, würde der Abstand auf Spitzenreiter Gladbach auf sieben Punkte wachsen. Die Borussia ist seit zwei Monaten Tabellenführer und geht selbstbewusst in die Partie.

Das bislang letzte Spiel, indem Gladbach den FC Bayern als Tabellenführer empfing, fand vor 43 Jahren statt. Damals gewann die Borussia 1:0 und wurde am Ende der Saison 1976/1977 Meister. Bayern-Trainer Hansi Flick nimmt in Gladbach insgesamt vier Änderungen in seiner Startelf vor. Jerome Boateng rückt für Javi Martinez in die Innenverteidigung. Joshua Kimmich spielt als Rechtsverteidiger, dafür rückt Thiago in die Mannschaft. Zudem neu im Team: Corentin Tolisso und Kingsley Coman. Weiter fehlen dagegen die Langzeitverletzten: Niklas Süle, Lucas Hernández und Fiete Arp.