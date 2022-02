Aufstellung fix: FC Bayern gegen Fürth mit Richards statt Süle - Coman fehlt

Ein kleiner Winter-Blues hat eingesetzt: Der FC Bayern befindet sich nach zwei sieglosen Spielen in einer Mini-Krise. Das 2:4 in der Liga gegen Bochum und das 1:1 in der Champions League gegen RB Salzburg drücken auf die Laune. Am Sonntag gegen Bundesliga-Schlusslicht Greuther Fürth (15.30 Uhr, DAZN) soll deshalb nun die Kurskorrektur her. "Am Ende geht es ums Liefern in den nächsten Spielen", appellierte Trainer Julian Nagelsmann an sein Team, erinnerte aber auch: "Wir dürfen nicht anfangen, uns zu zerfleischen und Trübsal zu blasen. Vor Bochum war noch alles in Ordnung."

