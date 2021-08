Topspiel-Aufstellungen fix: Sané beim FC Bayern nur auf der Bank - Hertha BSC ohne Sturm-Neuzugang Belfodil

Für einen amtierenden deutschen Meister taugt ein Sieg gegen einen Fünftligisten nur bedingt als Gradmesser - selbst wenn es ein 12:0 war. Mit diesem Ergebnis erledigte der FC Bayern München unter der Woche seine Pflichtaufgabe gegen den Bremer SV in der ersten Runde des DFB-Pokals ohne zahlreiche Leistungsträger souverän. Auf Trainer Julian Nagelsmann und seine Mannschaft wartet am Samstagabend nun ein anderes Kaliber. In der Allianz Arena empfängt der FCB den Hauptstadtklub Hertha BSC (18.30 Uhr, SPORTBUZZER-Liveticker) am dritten Bundesliga-Spieltag.

Anzeige