Aufstellung fix: Kovac überrascht mit Startelf in Bochum - Lewandowski, Coutinho und Müller auf der Bank

Nach zuletzt nicht zufriedenstellenden Auftritten ist der FC Bayern am Dienstag (20, Sport1/Sky) im DFB-Pokal beim VfL Bochum gefordert. Die Münchner wollen endlich wieder einen klaren Sieg einfahren und ungefährdet in das Achtelfinale einziehen. Trainer Niko Kovac rotiert jedoch ein Offensiv-Trio aus der Mannschaft: Sowohl Torjäger Robert Lewandowski als auch Neuzugang Philippe Coutinho und der 2014er Weltmeister Thomas Müller müssen auf der Bank Platz nehmen. Alle drei hatten beim 2:1-Erfolg in der Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin zuletzt noch in der Startelf gestanden.