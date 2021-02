Final-Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Tigres – Sané ersetzt Müller

In Katar greift der FC Bayern München nach dem sechsten Titel innerhalb von nur einem Jahr. Im Endspiel der Klub-WM heißt der Gegner der Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Donnerstagabend (19 Uhr, live und kostenlos auf bild.de ) Tigres UANL aus Mexiko. Die Lateinamerikaner hatten sich überraschend mit 1:0 gegen Südamerika-Meister Palmeiras Sao Paulo durchgesetzt.

Der Trainer stellt gezwungenermaßen personell um: Gegen Tigres fehlen Jerome Boateng, der am Mittwoch aus privaten Gründen vorzeitig nach Deutschland zurückgereist war, und Thomas Müller, der nach Angaben der FIFA positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Dafür rücken Niklas Süle und Leroy Sané in die insgesamt auf drei Positionen veränderte Start-Aufstellung des FCB. Lucas Hernandez rückt für Marc Roca in die erste Elf, David Alaba darf wohl im defensiven Mittelfeld ran. Verzichten muss Flick in Katar ohnehin auf die wegen einer Corona-Infektion nicht mitgereisten Leon Goretzka und Javi Martinez sowie den verletzten Tanguy Nianzou.