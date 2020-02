Bayern-Aufstellung fix: Serge Gnabry gibt Startelf-Comeback gegen Hoffenheim 

Nutzt der FC Bayern München die Patzer von RB Leipzig und Borussia Dortmund und zieht als einziger der großen Favoriten in das Viertelfinale des DFB-Pokals ein? Nach dem Aus der beiden andere Topteams ist der Rekordpokalsieger plötzlich der große Titelfavorit. Allerdings wartet im Achtelfinale am Mittwochabend mit der TSG Hoffenheim (20.45 Uhr/hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen) eine der größten noch verbliebenen Hürden auf den FCB-Kader: Die TSG konnte die Münchner in dieser Saison schon im der Allianz Arena schlagen. In der Bundesliga gab es im Oktober ein 2:1. Bayern-Trainer Hansi Flick setzt im Pokal nun auf Serge Gnabry von Beginn an.

Bayern-Aufstellung: So startet der FCB gegen Hoffenheim

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim Manuel Neuer ©

FCB-Personal: Perisic fehlt nach Knöchelbruch - Lucas Hernandez wieder im Kader

Unter Trainer Hansi Flick befindet der FC Bayern sich im Aufwind. In der Bundesliga gab es zuletzt sechs Siege in Serie mit einem Torverhältnis von 23:3 Toren. Es ist wichtig, dass wir daran anknüpfen, was wir die ersten drei Spiele in diesem Jahr geleistet haben“, sagte Flick vor seinem ersten Pokalspiel als Cheftrainer der Münchner. Für die Münchner wäre es das 13. Viertelfinale im DFB-Pokal nacheinander.

Verzichten muss Flick in seiner Aufstellung neben Langzeitverletzten wie Javi Martinez oder Niklas Süle auch auf Ivan Perisic, der sich nach einem Trainings-Zweikampf mit Neuzugang Alvaro Odriozola schwer verletzt hat. Der Kroate fällt nach einer Fraktur am Außenknöchel verletzt aus und dürfte erst im April wieder zur Verfügung stehen. Für ihn rückt Serge Gnabry in die Startelf. Es ist sein erster Pflichtspiel-Einsatz in der Bayern-Startaufstellung in diesem Jahr: „Er ist jetzt bei 100 Prozent“, sagte Flick. Corentin Tolisso und Philippe Coutinho spielen gegen die TSG ebenfalls von Beginn an. Leon Goretzka und Thiago müssen auf die Bank Gute Nachrichten gibt es von Lucas Hernández und Kingsley Coman. Hernández steht gegen Hoffenheim zumindest wieder im Kader, Coman am Sonntag gegen Leipzig.

Das Meisterschafts-Spektakel gegen RB Leipzig am Sonntag blendete Flick vor der Aufgabe am Mittwoch gegen den Ex-Verein, für den er einst als Coach und Geschäftsführer arbeitete, aus. „Es ist immer etwas Besonderes, wenn man gegen den Ex-Verein spielt“, sagte der 54-Jährige. Die TSG ist ebenfalls gut in die Rückrunde gestartet, aus den ersten drei Bundesliga-Spielen gab es zwei Siege gegen Werder Bremen (3:0) und Bayer Leverkusen (2:1).

Die Aufstellung der TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern

Bei Hoffenheim kommt erstmals der im Winter von Borussia Dortmund in den Kraichgau gewechselte Jacob Bruun Larsen zum Einsatz.

