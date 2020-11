Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Stuttgart – Flick setzt auf Tolisso, Sané und Süle auf der Bank

Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern München bei Aufsteiger VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) wollte Trainer Hansi Flick sich partout nicht in die Karten schauen lassen - zumindest, was seine Start-Aufstellung für das schwierige Süd-Duell angeht. "Wir wollen spielen und gewinnen und weiter unseren Weg gehen", sagte Flick, der nach den Partien gegen Werder Bremen (1:1) und Red Bull Salzburg (3:1) allerdings forderte: "Wir müssen die wenigen Dinge, die wir nicht gut machen, in den Griff bekommen."

Damit sind unter anderem die Defensivprobleme gemeint, die der sonst so souveräne Rekordmeister in beiden Spielen offenbarte. Vor allem gegen die Salzburger war es vor allem dem überragenden Torwart Manuel Neuer zu verdanken, dass es nur bei einem Gegentreffer blieb. Klar, dass der 34-Jährige auch gegen Stuttgart im Kasten des FCB steht. Offen blieb zunächst, was davor passiert. Nationalspieler Niklas Süle, zuletzt wegen Fitnessproblemen nicht im Kader, war ein Wackelkandidat. Er steht gegen den VfB wieder im Kader, nicht aber in der Startelf. Ebenfalls wieder dabei sind die zuletzt angeschlagenen Weltmeister Corentin Tolisso und Benjamin Pavard - die beide in die Startelf rücken.