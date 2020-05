Derby-Aufstellungen fix: Hertha BSC ohne Stark, Andersson stürmt für Union Berlin

Während sich ein Teil der Fans angesichts der widersprüchlichen Bilder vom ersten Geister-Spieltag in ihrer Ablehnung bestätigt fühlte, wollen die Hauptdarsteller vor allem das sportlich Beste aus der abnormen Situation machen. "Das ist nicht das Derby, wie man es sich vorstellt" , sagte Labbadia vor dem Aufeinandertreffen der bald 128-jährigen Hertha mit dem 1966 als einem von zehn DDR-Fußballclubs gegründeten 1. FC Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr/ im SPORT BUZZER-Liveticker ). Aber: "Damit wollen wir uns gar nicht mehr beschäftigen." Noch gehe es vor allem um den Klassenverbleib.

Die Aufstellung: So spielt Hertha BSC gegen Union Berlin

Hertha BSC muss auf einen Abwehr-Star verzichten. Nationalspieler Niklas Stark hatte sich sich am vergangenen Sonntag im Training eine Adduktorenverletzung zugezogen und kann deshalb im Derby nicht spielen. Beim 3:0-Sieg bei 1899 Hoffenheim im ersten Spiel nach der Corona-Pause hatten bereits Dedryck Boyata und Jordan Torunarigha das Duo in der zentralen Abwehr gebildet. Gegen Union muss in Karim Rekik (Innenbanddehnung im Knie) bereits ein weiterer Innenverteidiger passen