Aufstellung fix! RB Leipzig startet mit Dreierkette gegen Brügge

Keine Änderungen gibt es dagegen im Angriff der Sachsen. Das Trainerteam setzt erneut auf eine nominelle Spitze - und die heißt wie schon gegen die Hauptstädter am Wochenende Yussuf Poulsen. Der Däne zeigte sich bei seinem Startelfdebüt in dieser Saison bestens aufgelegt, tat dem RB-Spiel mit seiner unbändigen Energie sichtlich gut. Genau die wird nun auch gegen die Belgier gebraucht, die in ihrer ersten Partie in der Königsklasse den hoch favorisierten Star-Ensemble von Paris St. Germain ein 1:1 abgetrotzt hatten. Neben Poulsen beginnen Emil Forsberg und Christopher Nkunku. Gut möglich, dass das Trio als Dreier-Sturm daherkommt.