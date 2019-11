Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen - Hansi Flick setzt auf Thomas Müller

Der FC Bayern München will seine makellose Serie unter Interimstrainer Hansi Flick am Samstag (18.30 Uhr/hier im Liveticker) auch gegen Bayer Leverkusen fortsetzen. Der Fußball-Rekordmeister peilt nach zuletzt vier Spielen unter Flick mit vier Siegen ohne Gegentor einen weiteren Erfolg gegen die Werkself an. Die Bayern wollen an der Tabellenspitze der Bundesliga den Druck auf den Rivalen aufrecht erhalten und können bei Punktverlusten von Spitzenreiter Mönchengladbach und RB Leipzig sogar den ersten Rang erobern.

Flick kann mit Verteidiger David Alaba planen, der in der Champions League in Belgrad gefehlt hatte, weil seine Freundin hochschwanger ist. Auch sonst mischt der Interimstrainer kräftig durch und baut nach dem lockeren 6:0 in der Königsklasse auf Rotation. Nur Torjäger Robert Lewandowski, in der Champions League vierfach erfolgreich, ist für den Rekordmeister unverzichtbar und spielt auch gegen Leverkusen. Weiter fehlen dagegen die Langzeitverletzten: Niklas Süle, Lucas Hernández und Fiete Arp.

Das ist die Aufstellung: So spielt Bayern gegen Leverkusen

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen

Auch die Werkself tritt nach dem Sieg in der Champions League gegen Lokomotiv Moskau mit Rückenwind an. Kapitän Lars Bender ist wieder an Bord und kehrt in die Mannschaft zurück. Jungstar Kai Havertz trainierte nach einem Muskelfaserriss wieder mit, war bis zuletzt aber fraglich. Auch Abwehrspieler Mitchell Weiser und Stürmer Joel Pohjanpalo fallen verletzt aus.