Aufstellung fix: So startet der FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg - Flick zu Mega-Offensive gezwungen

Ein personell arg dezimierter FC Bayern will sich mit einem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/hier im SPORTBUZZER-Liveticker) versöhnlich in die Winterpause verabschieden. Nach einer turbulenten Hinrunde soll der Rückstand zur Tabellenspitze nicht größer werden. Wolfsburg hat bei bislang 22 Gastspielen in München noch nie gewonnen und nur zwei Punkte geholt. Allerdings ist der Rekordmeister personell in Nöten, aus dem Profikader stehen Trainer Hansi Flick nur elf gesunde Feldspieler zur Verfügung.