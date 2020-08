Aufstellung fix! So startet RB Leipzig ins Champions-League-Halbfinale gegen PSG

Leipzig. RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann vertraut im Champions-League-Halbfinalduell mit Paris Saint-Germain der Elf, die beim Sieg gegen Atletico Madrid einen so furiosen Auftritt hinlegte. Gegen das Star-Ensemble aus der französischen Hauptstadt, das mit Neymar, Kylian Mbappé und Angel Di Maria beginnt, gibt es beim Bundesligisten lediglich eine Änderung. Für Marcel Halstenberg rutscht Nordi Mukiele in die Anfangsformation. Ab 21 Uhr stehen sich Leipzig und Paris im Estadio da Luz in Lissabon gegenüber (Hier geht's zum Liveticker!).