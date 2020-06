Aufstellung fix: Cuisance gegen Gladbach in der Startelf des FC Bayern - Zirkzee ersetzt Lewandowski

Trainer Hansi Flick hatte es am Freitag bereits angekündigt - am Samstag setzte er es um: Joshua Zirkzee wird zum dritten Mal in seiner jungen Karriere in der Startelf des FC Bayern stehen. Der junge Niederländer ersetzt im Topspiel der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) den gelbgesperrten Robert Lewandowski.