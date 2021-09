Erste DFB-Aufstellung von Hansi Flick fix: Musiala und Sané beginnen gegen Liechtenstein – Kimmich Kapitän

Die Ära von Joachim Löw ist Geschichte. Bei der Fortsetzung der WM-Qualifikation mit dem Auswärtsspiel in St. Gallen gegen Liechtenstein steht Hansi Flick erstmals als Bundestrainer in der Pflicht. Mit einem klaren Sieg soll am Donnerstag (20.45 Uhr/So könnt ihr es sehen!) ein Signal für den Neuanfang der Nationalmannschaft Richtung WM-Endrunde 2022 in Katar gesendet werden. Als Tabellendritter von Gruppe J will die DFB-Auswahl nicht aus dem anstehenden Länderspiel-Dreierpack gegen Liechtenstein, Armenien und Island gehen. Anzeige

Stammtorwart Neuer fällt wegen seiner Probleme am rechten Fuß aus. Für den Bayern-Schlussmann kommt Bernd Leno vom FC Arsenal zu seinem neunten Länderspiel. Mit Thomas Müller fehlt auch der zweite neben Neuer noch verbliebene Weltmeister von 2014 in Flicks ursprünglich 26 Spieler umfassenden Aufgebot. Der Offensivantreiber fällt wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel für den kompletten Dreierpack aus. Geklärt hat Flick indes die Rolle von Joshua Kimmich, der nach seinen EM-Einsätzen als rechter Außenbahnspieler wieder auf die Sechs in der Zentrale rückt und in Vertretung von Neuer das Kapitänsamt übernimmt. Sein DFB-Comeback nach zwei Jahren feiert zudem BVB-Star Marco Reus, vorerst aber nicht in der Startelf. Hier die Aufstellung im Überblick!

Aufstellung fix: So spielt die DFB-Auswahl gegen Liechtenstein Bernd Leno (FC Arsenal) ©

In der Mittelfeldzentrale setzt Flick bei seinem ersten Pflichtspiel mit der DFB-Auswahl auf Erfahrung. Neben Kimmich füllt Ilkay Gündogan von Manchester City das Zentrum. Auf den Außenpositionen beginnen Leroy Sané und überraschend auch Jamal Musiala vom FC Bayern. Die beiden Chelsea-Stars Kai Havertz und Timo Werner starten ebenfalls von Beginn an in der Offensive.

Liechtenstein nicht mehr als eine Pflichtaufgabe Für den Gegner aus dem Fürstentum ist die Partie gegen die DFB-Elf gleichbedeutend mit einem Festtag. Auch wenn man nach St. Gallen in die Schweiz ausweichen muss, weil im Stadion in Vaduz gewerkelt wird. Im fünften Duell gegen Deutschland ist die Nummer 189 der FIFA-Weltrangliste, die dort zwischen Bangladesch und Brunei notiert wird, einmal mehr krasser Außenseiter. Bislang gab es nur klare Niederlagen. 1:9 und 2:8 hieß es in Testspielen vor den EM-Turnieren 1996 und 2000. 0:6 und 0:4 noch mit Flick als Löw-Assistent in der Qualifikation für die WM 2010. Auch in der aktuellen WM-Qualifikation läuft es bislang nicht für Liechtenstein. Dem Mut machenden 0:1 gegen Tabellenführer Armenien folgten ein 0:5 in Nordmazedonien und ein 1:4 gegen Island.